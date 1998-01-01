نتنياهو يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة خوفا من التصعيد

ترجمة الحدث

قال موقع واللا العبري إنه في ظل التخوفات الإسرائيلية من وقوع تصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، سعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيجاد مصادر للتمويل من شأنها أن تساهم في نقل الأموال لدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة.

وقالت مصادر دبلوماسية للموقع إن نتنياهو ومع أذرع الأمن الإسرائيلي يعتقدون بأن الاستيلاء على أموال المقاصة سيدفع الرئيس محمود عباس لخفض قيمة المبالغ التي تحوّل لقطاع غزة، وهو ما يعني وقوع تصعيد كبير في القطاع، بسبب الضائقة المالية التي ستنتج عن هذه الحالة.

وأوضح مسؤول إسرائيلي كبير للموقع أن نتنياهو يبحث عن طرق لتحويل الأموال لقطاع غزة، إما من خلال السلطة الفلسطينية أو من خلال الهيئات الدولية أو الوسطاء قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اجتماعا خاصا لممثلي الدول المانحة للسلطة الفلسطينية يوم الخميس لمناقشة الآثار المترتبة على قرار الكابينيت الإسرائيلي بالاستيلاء على جزء من عائدات الضرائب.

وقال مصدر دبلوماسي لموقع واللا إنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة العاملة في غزة لمناقشة المساعدات الإنسانية وبرامج إعادة التأهيل.

وقال عضو الكنيست أوديد فورير من حزب (إسرائيل بيتنا) ردا على ذلك: "وزراء الحكومة يتحدثون دائما عن ضرب الإرهاب، لكنهم يتمسكون عمليا بكراسيهم بقوة من خلال إرضاء حماس بدلا من هزيمتها".