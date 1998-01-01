عريقات: حماس كشفت عن وجهها الحقيقي وازالت القناع عن نفسها بصورة رسمية

رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن حركة حماس كشفت عن وجهها الحقيقي، وازالت القناع عن نفسها بصورة رسمية، لتثبت أنها اداة تنفيذية لما يسمى "صفقة القرن".

وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، ان شعبنا الفلسطيني وقف في وجه كل محاولات "حماس" ومن يساندها بمحاولة نزع الشرعية عن الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير، موضحا انها كشفت عن وجهها الحقيقي بدءا من ترؤس سيادته لمجموعة (الـ77 الصين)، مرروا بمؤتمر موسكو الذي رفضت خلاله الاعتراف بمنظمة التحرير، ومن ثم عشية الاجتماع العربي الأوروبي في شرم الشيخ.

وتابع ان حماس وغيرها ممن ينادي برحيل الرئيس ومنظمة التحرير هي "ادوات وظيفية خلقت لتنفيذ ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ومنع اقامة الدولة المستقلة".

وعن التحركات الفلسطينية على الساحة الدولية خلال الفترة المقبلة، قال عريقات: ان القيادة ستتحرك على أكثر من صعيد على المستوى الدولي، ولكن ستركز على الاتحاد الاوروبي، فيما يتعلق بقضايا التحكيم، مثل: اتفاق باريس الذي وقع في فرنسا.

واشار الى ان القيادة تبحث مع العالم بشكل أساسي اعتماد رؤية الرئيس التي اعلن عنها في مجلس الامن في شهر شباط من العام الماضي لمواجهة صفقة العار.

وفيما يتعلق بالقمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ وصف عريقات هذه القمة بالتاريخية اذ كانت فيها القضية الفلسطينية القضية المحورية.

وقال عريقات إن الخروج في بيان ختامي حول فلسطين بهذه الصيغة وهذا الاجماع يعتبر تاريخيا، لأنه اقرار بكامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأي خطة تأتي خارج الاطار الدولي والشرعي سيكون مصيرها الفشل، وكشف زيف ادعاءات نتنياهو عن العلاقة مع العرب والتطبيع معهم.