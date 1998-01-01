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شرطة رام الله تقبض على أحد كبار تجار المخدرات

الثلاثاء 26 فبراير 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قبضت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رام الله، اليوم الثلاثاء، على أحد كبار تجار ومروجي المخدرات في المدينة.

وقال الناطق  باسم الشرطة  لؤي ارزيقات، أنه و من خلال الجهود المستمرة لمتابعة أحد تجار ومروجي المواد المخدرة وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات حول وجوده في منطقة بيتونيا.

وأكد ارزيقات، أنه على الفور قامت قوة من إدارة مكافحة المخدرات وقوة من مركز شرطة بيتنونيا بنصب كمين له وعند وصوله حاول الفرار من القوة إلا انه تم السيطرة عليه.

وأشار ارزيقات بأن هذا الشخص مطلوب منذ أكثر من عام على قضايا تجارة وترويج المواد المخدرة وضُبط بحوزته 24.9 غم من مادة الحشيش و8 حبات اكستازي المخدرة.

وأضاف ارزيقات أنه تم التحفظ على المضبوطات وتوقيف الشخص لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

#الشرطة #المخدرات

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