أسرى فلسطين: اقتحام 3 أقسام في النقب أمس بشكل استفزازي واستخدام طائرة لأول مرة

غزة / سما /

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الأوضاع في سجن النقب تتدهور بشكل سريع، وأن ادارة السجون تتغول على الأسرى باقتحام الاقسام تباعاً لإرهاق الاسرى وإرغامهم على التسليم بوجود أجهزة التشويش، حيث اقتحمت امس 3 اقسام في السجن وهى (3،5،7) واجرت تفتيش استفزازي غير مسبوق .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأن الاحتلال ولأول مرة يستخدم طائرة مروحية تتابع وتصور عملية الاقتحام لقسم 7 والذى جرى بمشاركة وحدتي "ديروم و كيتر" الخاصة، وعشرات من عناصر شرطة السجن، وعلى غير العادة جرى الاقتحام والتفتيش والتنكيل بوجود الأسرى داخل القسم وليس خارجه كما يجرى في كل عمليات التفتيش .

وأضاف "الاشقر" بان ادارة السجن ابقت على الأسرى في قسم 7 خلال التفتيش وذلك من اجل استفزازهم، وتحطيم اغراضهم تحت أعينهم، وتهدديهم بمزيد من الاقتحام بين الفينة والاخرى، في محاولة لدفعهم لرد الاستفزاز لخلق مبرر للاعتداء عليهم بشكل همجي، الا ان الاسرى فوتوا الفرصة على الادارة لتنفيذ هذا الامر .

واشار" الأشقر" الى ان الاحتلال انتهى من تركيب (7) اجهزة تشويش في قسم(3) كذلك قام بتركيب (8) اجهزة كبيرة في قسم (٤) ، تعتلى أقسام الاسرى، يصدر عن هذه الأجهزة اشعاعات قوية، حيث أثرت على بث الراديو والتلفزيون وادت الى انقطاعها بشكل كامل تقريباً، اضافة الى شعور العشرات من الأسرى بصداع والام في الرأس .

وبين " الأشقر" بأن الاسرى اعلنوا عن نيتهم البدء بتصعيد تدريجي ضد اجراءات الاحتلال، حيث انهم كانوا اوقفوا التمثيل الاعتقالى "حل التنظيم" في اقسام (٣,٤,٥) ، وتوقفت لجنة النظافة عن العمل الامر الذى أدى الى تكدس القاذورات في الأقسام وترفض الإدارة ازالتها، ويدرس الاسرى خطوات اخرى للرد على جرائم الاحتلال بحقهم، مع تضامن كامل من كافة السجون.

وحذر" الأشقر" من تداعيات الأوضاع في النقب ونية الاحتلال المبيتة للتنكيل بالأسرى بشكل كبير لردعهم واجبارهم على الموافقة بإجراءات الاحتلال رغماً عنهم، الامر الذى يرفضه الاسرى بشده، مما يزيد من احتمالية المواجهة خلال الفترة القريبة القادمة وقد يرتقى شهداء وجرحى نظرا لحجم التجهيزات التي احضرتها ادارة السجن خلال الأيام الماضية للسجن.

ودعا "الأشقر" المؤسسات الدولية الانسانية والحقوقية التدخل العاجل قبل فوات الاوان ، ولجم الاحتلال عن جرائمه المستمرة بحق اسرى النقب ، وكافة السجون ، محملاً الاحتلال المسئولية الكاملة عن أي اعتداء على الأسرى في النقب الامر الذى سيمتد الى كافة السجون .