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ادعيس يستنكر اقتحام وزير زراعة الاحتلال لساحات الأقصى

الثلاثاء 26 فبراير 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال ومجموعة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى.

وطالب ادعيس في بيان صحفي، بوضع حد لهذه الغطرسة التي ستقود المنطقة الى ما لا يحمد عقباه .

واضاف: ان المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس والمتمثلة باستمرار محاولاتهم التدخل في شؤون الحرم القدسي، واخرها المحاولات المتكررة لإغلاق باب الرحمة ومنع المصلين من اداء صلواتهم فيه ما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف، رافضا في الوقت نفسه سياسة الابعاد بحق المقدسيين وحراس وسدنة المسجد الاقصى.

وجدد ادعيس دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس والمقدسات، قائلا: "لقد حذرنا وما زلنا نحذر من الأخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين شعوبًا وحكومات أن يضعوا قضية القدس والمسجد الاقصى على رأس سلّم أولوياتهم".

واشاد ادعيس بصمود أبناء شعبنا تجاه مقدساته وقضيته وقيادته، داعيا للمزيد من اليقظة والمرابطة في الأقصى لتفويت الفرصة عليهم .

#يوسف ادعيس

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