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الشرطة تكشف قضية ابتزاز الكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ضواحي القدس

الثلاثاء 26 فبراير 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة تهديد وابتزاز أخلاقي عبر موقع الفيس بوك والتي طالت احدى السيدات في احدى بلدات ضواحي مدينة القدس المحتلة .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والاعــلام بالشرطـة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها وحدة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة من احدى السيدات تتعلق بقيام مجهول بسرقة حسابها الالكتروني على موقع الفيس بوك وتهديدها بنشر صورها الشخصية وابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر هذه الصور، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل والقاء القبض عليه.

وأضاف البيان، بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به بجريمة التهديد والابتزاز الأخلاقي والقت القبض عليه وضبط الهاتف الذي يحوي صور المشتكية بحوزته والتحرز عليه اصولا .

هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#الشرطة

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