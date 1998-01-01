تألقي بألوان الربيع الزاهية من خلال هذه الأزياء

وكالات / سما /

الربيع من الفصول المحببة إلي قلوب الكثير لجوه البديع وألوانه الزاهية الجميلة المريحة للنظر ، ولسنوات طويلة كانت القاعدة تقتضي بالاقتصار على الألوان المصممة للأزياء خلال المناسبات الرسمية.



لكن الأمر تغير في الآونة الأخيرة، حيث بات من الشائع أن نرى الألوان والنقوشات المزركشة على الأزياء، وباتت جزءاً من حياتنا اليومية.

وكانت العلامة التجارية الشهيرة جوتشي رائدة في تبني النقوشات والألوان الزاهية، وتبعتها ريكسو، التي خلطت نقوشات جلد الفهد مع الأزهار والبقع الملونة.



وبغض النظر عن التسمية التي يمكن إطلاقها على هذا الاتجاه، لم تعد النقوشات الملونة مقتصرة على المناسبات الخاصة والمشاهير، بل بات الجميع قادر على ارتدائها في جميع الأوقات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



ولكن كيف تختارين الملابس المزركشة، وما هي القواعد التي يجب أخذها بعين الاعتبار؟

- كقاعدة أساسية، كلما قل ما تكشف هذه الملابس كلما كان أفضل.



- لا تقتلي الشعور اللوني الزاهي بحذاء أسود اللون، فالألوان المحايدة أفضل للتأقلم مع هذا الزي.

- قد تضطرين إلى المبالغة بعض الشيء في وضع مساحيق التجميل لتتناسب مع الألوان الزاهية التي ترتدينها.