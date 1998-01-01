  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنرال إسرائيلي يكشف ما حققه الجيش في حروب غزة السابقة

الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي يكشف ما حققه الجيش في حروب غزة السابقة



القدس المحتلة / سما /

كشف جنرال في الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن الحروب التي شنت على قطاع غزة في الماضي كانت دون جدوى ولم تحقق أي أهداف، ولم يكن هناك تخطيط جدي لها.

وقال الجنرال "آمتسيا خان" قائد فرقة "شاكيد" في الجيش الاسرائيلي: "في حروب غزة الثلاثة السابقة، رأينا حالة من عدم الجاهزية واستخلاص الدروس والعبر، حين شن جنرالات الجيش، خاصة غابي أشكنازي وبيني غانتس، تلك الحروب دون أهداف واضحة، ولا تخطيط جدي".

وتابع في مقابلة مع موقع القناة السابعة: "حروب غزة استغرقت أياما وأسابيع طويلة دون تحقيق أي إنجاز، ولم يعد سرا أننا منذ اندلاع حرب لبنان الأولى 1982 بقيادة الجنرالين أريئيل شارون ورفائيل إيتان دأبت إسرائيل على تلقي الضربة تلو الأخرى دون انتصار، وفي أحسن الأحوال حققت التعادل مع العدو".

الأكثر قراءة اليوم

محافظ غزة يوضح حول ما تناقله الصحفيين بشأن رواتب المواظفين

كوشنر: نود أن نرى غزة والضفة موحدين ويكشف ملامح "صفقة القرن"

قناة عبرية : صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحماس قريبا

مزهر: غزة لن ترفع الراية البيضاء ووجه عدة رسائل للرئيس وهذا فحواها..

لهذا السبب.. 4 دول تعترض على البيان الختامي للقمة العربية الاوروبية

العالول: حماس تصطف مع اسرائيل لاستهداف الرئيس ورفضنا عروضا مالية مشروطة

صور.. اصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

الأخبار الرئيسية

هآرتس : تحذيرات من الانفجار في المناطق الفلسطينية

كوشنر يبدأ لقاءاته مع هؤلاء الزعماء العرب استعدادًا لنشر "صفقة القرن"

إسرائيل تلمح إلى إمكانية استخدام أسلحة "غير اعتيادية" ضد حزب الله

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 19 مواطنا فجر اليوم بالضفة

11

صور.. اصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح