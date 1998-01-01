جنرال إسرائيلي يكشف ما حققه الجيش في حروب غزة السابقة

القدس المحتلة / سما /

كشف جنرال في الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن الحروب التي شنت على قطاع غزة في الماضي كانت دون جدوى ولم تحقق أي أهداف، ولم يكن هناك تخطيط جدي لها.

وقال الجنرال "آمتسيا خان" قائد فرقة "شاكيد" في الجيش الاسرائيلي: "في حروب غزة الثلاثة السابقة، رأينا حالة من عدم الجاهزية واستخلاص الدروس والعبر، حين شن جنرالات الجيش، خاصة غابي أشكنازي وبيني غانتس، تلك الحروب دون أهداف واضحة، ولا تخطيط جدي".

وتابع في مقابلة مع موقع القناة السابعة: "حروب غزة استغرقت أياما وأسابيع طويلة دون تحقيق أي إنجاز، ولم يعد سرا أننا منذ اندلاع حرب لبنان الأولى 1982 بقيادة الجنرالين أريئيل شارون ورفائيل إيتان دأبت إسرائيل على تلقي الضربة تلو الأخرى دون انتصار، وفي أحسن الأحوال حققت التعادل مع العدو".