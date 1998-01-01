  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا من الضفة

الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 21 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها اعتداءات على المواطنين، وتفتيش وتخريب للمنازل، وسرقة أموال.

وقال نادي الأسير، إن 7 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة نابلس، وهم: محمد فايز شولي (20 عاما)، ومحمد أحمد سوالمة (32 عاما)، وبسام حامد شولي ( 38 عاما)، ومثنى إحسان عرب (36 عاما)، وفارس بسام شولي (30 عاما)، وعصام وليد غانم (24 عاماً)، ومحمود نايف السلوادي (33 عاما).

فيما اُعتقل خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم وهم: أكرم محمد دعدوع، ومحمد جعفر دعدوع، وراضي صلاح طقاطقة، ومحسن أسعد ثوابته، ويوسف كوازبة.

ومن محافظة طوباس اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين وهم: سامر سميح صوافطة (39 عاماً)، وباسم ذيب صوافطة ونجليه محمد وقسام، علاوة على رايق صادق بشارات.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن زيد نبيل المسالمة (21 عاماً) وهو نجل الأسير نبيل مسالمة المحكوم بالسّجن (23 عاما)، ومعاذ يوسف طبيش، ومواطنين آخرين جرى اعتقالهما من بلدة العيزرية، بينهما طفل، وهما: محمود خالد دمدوم (25 عاما)، وأحمد جواد عثمان (14 عاما).

#نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

محافظ غزة يوضح حول ما تناقله الصحفيين بشأن رواتب المواظفين

كوشنر: نود أن نرى غزة والضفة موحدين ويكشف ملامح "صفقة القرن"

قناة عبرية : صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحماس قريبا

مزهر: غزة لن ترفع الراية البيضاء ووجه عدة رسائل للرئيس وهذا فحواها..

لهذا السبب.. 4 دول تعترض على البيان الختامي للقمة العربية الاوروبية

العالول: حماس تصطف مع اسرائيل لاستهداف الرئيس ورفضنا عروضا مالية مشروطة

صور.. اصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي يكشف ما حققه الجيش في حروب غزة السابقة

هآرتس : تحذيرات من الانفجار في المناطق الفلسطينية

كوشنر يبدأ لقاءاته مع هؤلاء الزعماء العرب استعدادًا لنشر "صفقة القرن"

إسرائيل تلمح إلى إمكانية استخدام أسلحة "غير اعتيادية" ضد حزب الله

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 19 مواطنا فجر اليوم بالضفة