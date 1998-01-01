قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا من الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 21 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها اعتداءات على المواطنين، وتفتيش وتخريب للمنازل، وسرقة أموال.

وقال نادي الأسير، إن 7 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة نابلس، وهم: محمد فايز شولي (20 عاما)، ومحمد أحمد سوالمة (32 عاما)، وبسام حامد شولي ( 38 عاما)، ومثنى إحسان عرب (36 عاما)، وفارس بسام شولي (30 عاما)، وعصام وليد غانم (24 عاماً)، ومحمود نايف السلوادي (33 عاما).

فيما اُعتقل خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم وهم: أكرم محمد دعدوع، ومحمد جعفر دعدوع، وراضي صلاح طقاطقة، ومحسن أسعد ثوابته، ويوسف كوازبة.

ومن محافظة طوباس اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين وهم: سامر سميح صوافطة (39 عاماً)، وباسم ذيب صوافطة ونجليه محمد وقسام، علاوة على رايق صادق بشارات.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن زيد نبيل المسالمة (21 عاماً) وهو نجل الأسير نبيل مسالمة المحكوم بالسّجن (23 عاما)، ومعاذ يوسف طبيش، ومواطنين آخرين جرى اعتقالهما من بلدة العيزرية، بينهما طفل، وهما: محمود خالد دمدوم (25 عاما)، وأحمد جواد عثمان (14 عاما).