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هل تعود شريهان إلى المسرح من السعودية؟

الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تعود شريهان إلى المسرح من السعودية؟



وكالات / سما /

في خطوةٍ لافتة، أشارت بعض المصادر الصحافية المطّلعة، وبناءً على تغريدةٍ للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه السعودية، عمرو باناجه، إلى أنّ نجمة الاستعراض والمسرح المصري شريهان تستعدّ لإحياء عرضها المسرحي الجديد على أرض المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك بعد لقاء المستشار تركي آل شيخ بعدد من نجوم مصر وتعاقده معهم على تقديم أعمال مسرحية.

وقال باناجه في تغريدته إنّه تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم لإقامة مسرحيات وعروض سينمائية، ما يُثبت "أن قطاع الترفيه في مملكتنا الحبيبة بيئة جاذبة واستثمار ناجح"، على حدّ قوله.

وأشارت المصادر إلى أنّه تم الإتفاق على مسرحية من بطولة النجمين يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي، وعرض "جرية في المعادي"، ومسرحية للفنان محمد سعد، وفيلم "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي خلال الفترة المقبلة.

#شريهان #السعودية

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