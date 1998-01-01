هآرتس : تحذيرات من الانفجار في المناطق الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

كتب محلل الشؤون العربية، في صحيفة "هآرتس" العبرية، "جاك خوري"، صباح اليوم الثلاثاء، أن مصادر فلسطينية رفيعة، حذرت إسرائيل من تداعيات استقطاع أموال الضرائب، ووقف دفع رواتب الأسرى والشهداء بالضفة الغربية.

وذكر المحلل، أن هذه المصادر، أكدت لإسرائيل بالأمس، أن استقطاع أموال الضرائب ووقف دفع رواتب الأسرى والشهداء، ستجعل الضفة الغربية، بمثابة طنجرة ضغط، قابلة للانفجار في أي لحظة.

ونقل المحلل خوري، عن هذه المصادر قولها: "إن زيادة التوتر بين قطاع غزة والضفة الغربية، على خلفية قطاع الرواتب، سيؤدي الى التصعيد قريبا، وإسرائيل قدارة على وقف ذلك".

وأضاف المحلل، أن مصادر بحماس والسلطة أكدوا أن الحل لهذه الأزمة بيد الحكومة الإسرائيلية، لكن هذه الحكومة تعمل على زيادة الضغط على الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وبحسب المحلل خوري، حذر نادي الأسير الفلسطيني، من أن يؤدي قطع رواتب الأسرى والشهداء، الى حالة من التوتر في المناطق الفلسطينية، خصوصا وأن ذلك يتزامن من استمرار مصلحة السجون الإسرائيلية بقمع الأسرى الأمنيين بالسجون الإسرائيلية، والأحداث بالمسجد الأقصى.

ووفقا للمحلل، تتابع قيادة حماس عن كثب هذه التطورات على الساحة الفلسطينية، مشيراً الى أن مصادر رفيعة بالحركة، أكدت بأن حماس ليست معنية بالتصعيد، لكن الضغط الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين بشكل عام وغزة بشل خاص، سيقود الطرفين الى دائرة الخطر.