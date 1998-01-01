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محكمة الاحتلال تثبّت الاعتقال الإداري بحقّ أسرى

الثلاثاء 26 فبراير 2019 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

صادقت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" على أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن ما يسمّى بـ"القائد العسكري للمنطقة" بحقّ عدد من الأسرى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة ستّة شهور بحقّ الأسرى: وائل عايد ربعي، نور الدين محمد أحمد، إسماعيل أحمد علي، هشام منير أبو صالح، كايد محمد نمورة، حسن محمد الزغاري، ربحي طلال شهوان، علي زهير أبو عطية وصلاح محمود بدوان.

ولمدّة أربعة شهور بحقّ الأسرى: خالد جميل دعدوع، عبد اللطيف محمد حج، محمد محمود عواد وصالح عبد الهريمي.

#محكمة الاحتلال

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