الاحتلال يخطر بوقف العمل في طريق زراعي ببلدة اذنا غرب الخليل

الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف العمل في طريق زراعي ببلدة اذنا غرب مدينة الخليل.

وأفاد مدير العلاقات العامة في بلدية اذنا عبد الرحمن طميزي ، بأن قوات الاحتلال اخطرت البلدية بوقف العمل في طريق زراعي بطول 500 متر في منطقة خلة ابو دقية إلى الغرب من بلدة اذنا.

وأوضح ان البلدية تعمل على تنفيذ مشروع شق طرق زراعية بمسافات مختلفة في البلدة لخدمة المزارعين وتسهيل تنقلهم، مشيرا الى ان هذا الإخطار يندرج ضمن سلسلة اخطارات قامت قوات الاحتلال بتسليمها للمواطنين في الآونة الأخيرة في بلدة اذنا.