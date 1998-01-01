مورينيو يرمي سهاماً مسمومة تجاه بيب جوارديولا

وكالات / سما /

استغل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فرصة المشاركة في تحليل المباراة بين تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين لتوجيه رسالة إلى نظيره بيب جوارديولا.

وتمكن نادي مانشستر سيتي من الحصول على اللقب من خلال ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ، قبل أن يتمكن فريق السكاي بلوز من التتويج بنتيجة أربعة مقابل ثلاثة أهداف.

ولم يتردد جوزيه مورينيو بانتقاد تصرفات لاعبي مانشستر سيتي مع الحكام بتوجيه من المدرب بيب جوارديولا حسب وصفه ، وذلك خلال تحليل مجريات هذه المباراة في مقابلة مع شبكة “DAZN” التلفزيونية الإسبانية.

واتهم المدرب البرتغالي نظيره الإسباني بارغام لاعبيه على ممارسة أنواع الضغوط على الحكام لانتزاع قرارت من هنا وهناك وقال : “هناك دائماً 3 أو 4 لاعبين من مانشستر سيتي حول الحكم للتأثير على قرارته بايعاز من جوارديولا”.

وتابع بقوله : “مانشستر سيتي يعرف كل شيء ، وعندما أقول إنه يعرف كل شيء ، فأقول إنه يعرف كيف يستكشف كل الأشياء الصغيرة في المباريات التي لا يمكن سوى للفرق التي تركض عدد قليل من الكيلومترات على أرجلها”.