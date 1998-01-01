فيديو: وزير زراعة الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويصلون باب الرحمة

القدس المحتلة / سما /

اقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "اوري ارئيل"، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، على رأس مجموعة من المستوطنين.

وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال تولت حراسة وحماية الوزير المتطرف والمستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية والمشبوهة في المسجد المبارك، خاصة في منطقة باب الرحمة، تزامنا مع دخول مصلين مصلى الرحمة.

وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الاوقاف الإسلامية أن الوزير أرئيل تقدم مجموعة مستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة والذي تسيطر على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

واضاف الدبس ان الوزير الاسرائيلي قام بتصوير مصلى باب الرحمة والذي تم فتحه صباح اليوم.

وجاء ذلك في اعقاب قرار رئيس وزراء الاحتلال مساء امس باغلاق المصلى ومنع دخول المصلين اليه.