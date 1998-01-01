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لوكاس فاسكيز يرسل تحذيراً لبرشلونة قبل الكلاسيكو

الثلاثاء 26 فبراير 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لوكاس فاسكيز يرسل تحذيراً لبرشلونة قبل الكلاسيكو



وكالات / سما /

أرسل لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد الإسباني تحذيراً للغريم التقليدي برشلونة قبل يوم واحد فقط على مباراة الإياب من الدور نصف النهائي من بطولة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وجاءت تصريحات المهاجم الإسباني في مقابلة مع وكالة الصحافة الإسبانية ، والتي شدد من خلالها على رغبة نادي ريال مدريد بالوصول إلى نهائي كأس إسبانيا والفوز أيضاً في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وأصبح الجناح الجاليكي لوكاس فاسكيز بمثابة لاعب أساسي ومهم في تشكيلة المدرب سانتياجو سولاري منذ أكتوبر الماضي ، وذلك عندما تلقد زمام الأمور عقب إقالة المدرب السابق جولين لوبيتيجي من منصبه.

وقال لوكاس فاسكيز في هذه المقابلة : “جميع اللاعبين دون تمييز على استعداد تام للعب ضد برشلونة في كأس إسبانيا يوم الأربعاء ويوم السبت في الدوري الإسباني ، نحن نحب هذا النوع من المباريات ونريد الفوز”.

وحيث فاسكيز جماهير ريال مدريد على تقديم الدعم الكامل للاعبين في ملعب سانتياجو بيرنابيو واضاف : “سنلعب مباراتين ضد برشلونة وكلاهما في سانتياجو بيرنابيو ، حصولنا على الدعم من جمهورنا سيجعل كل شيء أسهل بكثير”.

#لوكاس فاسكيز

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