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مقاتلة مصرية تظهر مثل الشبح لأول مرة في شمال سيناء (صورة)

الثلاثاء 26 فبراير 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتلة مصرية تظهر مثل الشبح لأول مرة في شمال سيناء (صورة)



القاهرة / وكالات /

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لمقاتلة ميراج 2000 القتالية تظهر لأول مرة في شمال سيناء خلال العمليات العسكرية للجيش المصري.

ونشرت الصورة صفحة "إيجي آرمي" التي تتهم بالشؤون العسكرية المصرية، قائلة: "تسجيل أول مشاركة لمقاتلات ميراج 2000 المصرية في العمليات العسكرية بشمال سيناء مساء أمس".

وتساءل العديد عن ظهور المقاتلة، رغم خروجها من الخدمة، ولكن من الواضح أن الجيش المصري قام بإضافة تعديلات إليها، وإحيائها من جديد.

ويعد هذا الظهور الأول لمقاتلات ميراج في سيناء، لأنها لم تشارك في حرب أكتوبر 1973 نهائيا، وكان أول دخول لها في الخدمة الرسمية في نوفمبر 1982 في فرنسا، ودخلت مصر لأول مرة عام 1986، وهذه المقاتلات تعتبر نظيرة إف-15 الأمريكية.

وتعد ميراج 2000 طائرة مقاتلة فرنسية متعددة المهام، صنعت من قبل داسو آفياسيون، وصممت في أواخر السبعينيات كمقاتلة خفيفة لصالح القوات الجوية الفرنسية.

نجحت طائرة ميراج 2000 في دورها كمقاتلة متعددة المهام وهي الآن تخدم في 8 دول، وصنع منها أكثر من 600 قطعة حتى عام 2008 قبل أن يتوقف تصنيعها.

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