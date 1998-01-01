كيبا يتعرض للغرامة ويعتذر لساري وزملائه عما بدر منه

وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن توقيع غرامة مالية على الحارس الإسباني كيبا أريزابلاجا قدرها أجر أسبوع كامل، بعد رفض استبداله في لقاء البلوز الأخير ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو.

وكان فريق تشيلسي قد خسر أمام مانشستر سيتي في نهائي البطولة، بعد احتكام الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للسكاي بلوز.

وشهدت المباراة أحداثًا مثيرة للغاية، بعدما رفض كيبا مغادرة الملعب بعد تعرضه للإصابة، ودخول الحارس الأرجنتيني المخضرم بويلي كاباليرو لحراسة عرين البلوز في ركلات الجزاء.

وأبدى ماوريسيو ساري مدرب الفريق غضبه الشديد من تصرف كيبا، بعد رفضه الخروج من أرضية الملعب.

ولكن يبدو بأن إدارة تشيلسي قد أنهت هذه المشكلة، بعد حديث كيبا مع مدربه ساري، وتهدئة الأمور بينهما، حيث اعتذر حارس المرمى للمدرب الإيطالي، وزملائه عما بدر منه.

ونشر موقع تشيلسي الرسمي على الإنترنت تصريحات كيبا، حيث قال “كنت سعيدًا للغاية لمشاركتي في أول نهائي لي مع تشيلسي، وفخور للغاية بأداء الفريق”.

وتابع “رغم سوء التفاهم الذي حدث، وبعد تفكير عميق، أرى بأنني ارتكبت خطأً فادحًا، وأود الاعتذار للمدرب، وكابايرو، وزملائي، والنادي، وأريد أيضًا الاعتذار لجماهير الفريق”.

فيما تحدث ساري قائلاً “لقد تحدثت مع كيبا حول هذا الأمر، وكان حديثًا مثمرًا، كان هناك سوء تفاهم، ولكنه اعتذر عما بدر منه”.

وأضاف “كيبا اعتذر لي، ولزملائه في الفريق، وهذه المسألة قد انتهت، والأمر يرجع لإدارة النادي فيما يتعلق بمعاقبته وفقًا للقواعد المعمول بها”.

الجدير بالذكر أن الغرامة التي وقعت على كيبا – أجر أسبوع كامل – ستذهب لمؤسسة تشيلسي الخيرية.