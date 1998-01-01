اليويفا يحقق مع سيميوني بعد واقعته المشينة أمام يوفنتوس

وكالات / سما /

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” فتح إجراءات ضد السيد دييجو سيميوني المدير الفني لفريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بعد واقعته المشينة خلال موقعة يوفنتوس الأخيرة.

وكان الروخي بلانكوس قد حقق انتصاراً رائعاً على حساب البيانكونيري على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، مدريد لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشار المدرب الأرجنتيني الكفء بإشارة غير لائقة على الإطلاق عقب تسجيل الأتلتي لهدفه، مما عرضه للخضوع للتحقيق من جانب اليويفا.

وتلقى صاحب الـ 48 عاماً الكثير من الانتقادات بسبب هذه الإشارة غير المقبولة بالمرة، وهو ما اعترف به سيميوني بعد ذلك، وقدم الاعتذار للجميع خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التالية ضد فياريال في الليجا الإسبانية، حيث قال “إنهم يعلمون أنني لا أبحث عن أعذار أو مبررات، أعتذر مرة أخرى إلى الناس الذين شعروا بالإهانة، وكذلك إلى يوفنتوس. كان ذلك تعبيراً سيئاً ، لما شعر به لاعبو فريقي، أعتذر أولاً وقبل كل شيء لإغلاق هذه القضية”.

وقد يتفادى المدرب الحماسي عقوبة الحرمان من قيادة فريق العاصمة الإسبانية من على خط التماس، حيث لم يحدد اليويفا موعد نظر القضية من جانب الهيئة التأديبية.