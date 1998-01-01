ميسي مهووس باقصاء ريال مدريد من كأس إسبانيا

وكالات / سما /

تنطلق مساء يوم الأربعاء مباراة من العيار الثقيل عندما يحل برشلونة ضيفاً على ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إسبانيا لكرة القدم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وستكون هذه المباراة مفتوحة على مصراعيها من حيث المرشح للوصول إلى المباراة النهائية من كأس إسبانيا ، وذلك بعد أن تعادل الغريمان بهدف لكل منهما في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب كامب نو.

وكشف برنامج “خوجونيس” الذي يبث على القناة السادسة الإسبانية نقلاً عن مقربين من ليونيل ميسي قائد برشلونة أن لديه هاجس كبير وحقيقي للقضاء على ريال مدريد من كأس إسبانيا وبلوغ المباراة النهائية.

وأفادت هذه المصادر أن ليونيل ميسي ليس لديه هاجس لإقصاء ريال مدريد وحسب ، بل هو مهووس بالفوز بمباراة يوم الأربعاء التي يعتبرها أكثر أهمية في مباراة الكلاسيكو المقررة يوم السبت في الدوري الأسباني.

واعتبرت القناة السادسة الإسبانية في تقريرها حول هذه المباراة أن ريال مدريد متخوف جداً من المهاجم لويس سواريز الذي استعاد حاسته التهديفية في المباراة الأخيرة ضد إشبيلية عندما سجل الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة.