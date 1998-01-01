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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل

الثلاثاء 26 فبراير 2019 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات جيش الاحتلال اعتقلت المواطنين أحمد سميح غنيمات، وطلال غنيمات، عقب تفتيش منزليهما في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

واعتقلت تلك القوات الفتى زيد نجل الأسير نبيل المسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، والشاب معاذ يوسف محمد طبيش من قرية خرسا.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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