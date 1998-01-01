قوات الاحتلال تعتقل سبعة شبان من نابلس

نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة شبان من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية شمال المدينة، واعتقلت خمسة شبان، وهم: محمد فايز شولي (26 عاما)، ومحمد سوالمة (32 عاما)، وبسام حامد شولي (38 عاما)، وفارس بسام شولي (30 عاما)، ومثنى إحسان سوالمة (36 عاما)، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل جنوب غرب المدينة، واعتقلت الأسير المحرر محمود نايف سلوادي (24 عاما)، كما داهمت قرية صرة غربا، واعتقلت الشاب عصام وليد غانم (33 عاما)، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.