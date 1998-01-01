كوشنر يبدأ لقاءاته مع هؤلاء الزعماء العرب استعدادًا لنشر "صفقة القرن"

القدس المحتلة / سما /

بدأ جاريد كوشنر المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقد لقاءات مع زعماء دول عربية لمناقشة "صفقة القرن" التي تستعد واشنطن لنشرها قريبًا.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن كوشنر برفقة جيسون غرينبلات المبعوث الخاص لعملية السلام، التقيا الزعيم الإماراتي محمد بن زايد، وحاكم سلطنة عُمان قابوس بن سعيد، وناقشوا خطة السلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه اللقاءات تعد جزءًا من سلسلة اجتماعات سيعقدها كوشنر وغرينبلات في الأيام المقبلة مع القادة العرب استعدادًا لنشر الخطة بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع مع بن زايد في الإمارات ركز على القضايا الاقتصادية، كما حضره بريان هوك، وهو مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية مسؤول عن الملف الإيراني. كما أصدر البيت الأبيض بيانًا لاحقًا حول الاجتماع الذي جرى في عُمان.

ومن المتوقع أن تشمل زيارة كوشنر وغرينبلات إلى المنطقة خمس دول عربية، ولن تشمل الزيارات إسرائيل.

وستركز لقاءاتهم مع القادة العرب على الجانب الاقتصادي لخطة السلام، لكن كوشنر قال في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز بالعربية إن خطة الإدارة تتضمن أيضًا مقترحات للوضع النهائي بشأن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وأصبحت زيارة كوشنر إلى الإمارات، والمقابلة التي قدمها لـ "سكاي نيوز"، محورًا للاتهامات بين الأحزاب اليمينية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية.

وحذر حزب اليمين الجديد من أن نتنياهو وحكومة ترامب سيعملان بعد الانتخابات لإقامة دولة فلسطينية في جزء من الضفة الغربية، فيما نفى الليكود ذلك.