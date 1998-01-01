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توغل محدود واستهداف للمزارعين شمال قطاع غزة

الثلاثاء 26 فبراير 2019 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توغل محدود واستهداف للمزارعين شمال قطاع غزة



غزة / سما/

توغلت عدّة جرافات عسكرية صباح اليوم الثلاثاء، بحماية آليات الاحتلال شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن عدة جرافات عسكرية توغلت بشكل محدود في أراضي المواطنين خارج السياج الأمني قرب "النصب التذكاري" شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المزارعين قرب موقع "صوفا" شرق بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتجري قوات الاحتلال توغلات محدودة بشكل شبه يومي شرقي محافظات قطاع غزة؛ وتقوم بأعمال تجريف لأراضي المزارعين، في انتهاك متكرر لاتفاق التهدئة بين المقاومة والاحتلال الموقع برعاية مصرية عام 2014.

وعادة ما تنصب قوات الاحتلال أسلاكا شائكة في المناطق الشرقية من قطاع غزة؛ بغرض منع المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار من الوصول إلى السياج الأمني.

#توغل #الاحتلال #بيت حانون #غزة

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