  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقرير : الموساد يحشر أنفه في السودان!

الثلاثاء 26 فبراير 2019 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : الموساد يحشر أنفه في السودان!



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع إخباري سوداني رسمي، استنادا إلى وثائق قال إنه حصّل عليها، أن جهاز الموساد الإسرائيلي يمول إحدى حركات التمرد في إقليم دارفور.

وذكر موقع "المركز السوداني للخدمات الصحفية" في نبأ خاص، أن الموساد يساند حركة عبد الواحد نور المتمردة في دارفور، مشيرا إلى حصوله على وثائق بهذا الشأن.

وأفاد الموقع الإخباري السوداني بأن هذه الحركة المتمردة عقدت اجتماعا في منطقة "تروتنقا" بحثت خلاله القيام بعمليات عسكرية ضد المواقع التابعة للحكومة السودانية بدارفور، والسيطرة على معسكرات النازحين.

وقال الموقع إن الوثائق التي حصل عليها تشير إلى أن عبد الواحد نور تحدث إلى المجتمعين عبر الأقمار الصناعية بحضور القيادات العسكرية لحركته المسلحة المتمردة، مضيفا أنه تم تكليف القائد العام قدورة بمعاونة مصطفى روكرو، بتنفيذ المخطط.

ونُقل عن زعيم الحركة قوله خلال اتصاله الهاتفي بالمجتمعين إن الموساد الإسرائيلي وجهات أجنبية أخرى ستقوم بتمويل العملية، وأن الترتيب لها سيتم "بالتنسيق بين قيادات الثورة العسكرية في الداخل وليبيا وأطراف الثورة المدنية التي يقودها تجمع المهنيين".

الأكثر قراءة اليوم

محافظ غزة يوضح حول ما تناقله الصحفيين بشأن رواتب المواظفين

قناة عبرية : صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحماس قريبا

لهذا السبب.. 4 دول تعترض على البيان الختامي للقمة العربية الاوروبية

مزهر: غزة لن ترفع الراية البيضاء ووجه عدة رسائل للرئيس عباس وهذا فحواها..

لماذا تضغط إسرائيل لوقف مسلسل "السلطان عبد الحميد"؟

ليبرمان: الحرب القادمة على غزة أمر لا مفر منه وستكون الأخيرة

خبير إسرائيلي : جبهة غزة لا تتجه للهدوء وحماس كفيلة بأن تشعل النار

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تلمح إلى إمكانية استخدام أسلحة "غير اعتيادية" ضد حزب الله

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 19 مواطنا فجر اليوم بالضفة

11

بالصور.. اصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

كوشنر

كوشنر: نود أن نرى قطاع غزة والضفة الغربية موحدين ويكشف ملامح "صفقة القرن"

الرئيس محمود عباس

العالول: حماس تصطف مع اسرائيل لاستهداف الرئيس ورفضنا عروضا مالية مشروطة