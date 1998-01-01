منخفض قوي وأمطار غزيرة من الليلة حتى الجمعة القادمة

رام الله /سما/

قال الراصد الجوي داوود الطروة أن فلسطين والمنطقة على موعد اعتباراً من الليلة وحتى يوم الجمعة مع منخفض جوي قوي مصحوب بأمطار غزيرة وبرد ورياح شديدة على كافة المناطق الفلسطينية.

وأضاف الراصد الجوي أن الأمطار ستبدأ بالهطول تدريجياً هذه الليلة بدءا من المناطق الشمالية والساحلية لتمتد لاحقاً لمناطق أخرى مع انخفاض على درجات الحرارة ونشاط على سرعة الرياح.

وفي يوم غد الأربعاء وكذلك الخميس من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويزداد تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي و تسقط أمطار غزيرة على فترات مصحوبة بهبات شديدة من الرياح التي قد تتجاوز 90كم/ساعة ويرافقها أيضاً زخات من البرد والعواصف الرعدية.

وتوقع الراصد الجوي أن يضعف المنخفض الجوي يوم الجمعة مع استمرار الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار على بعض المناطق على أن تعود الأمطار بشكل متفرق أيام السبت والاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم.

وفيما يتعلق بتساقط الثلوج خلال المنخفض الجوي قال الطروة أن فرصتها ليست عالية، وستقتصر بحسب التحديثات الأخيرة على زخات خفيفة أحيانا على القمم العالية غير أن الصورة ستكون واضحة بشكل أكبر صباح يوم غد.

وحذر الراصد الجوي خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر شدة سرعة الرياح وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة ومن تدني مدى الرؤية الأفقية والتزحلق على الطرقات