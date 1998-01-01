القناة 13 : نتنياهو يأمر باغلاق باب الرحمة ومنع الصلاة فيها

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة "كان" العبرية، عن أن رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو، أمر الشرطة الإسرائيلية، بإخلاء بوابة الرحمة بالمسجد الأقصى، وتطبيق قرار المحكمة، وعدم السماح بأداء الصلاة فيها، والشرطة الإسرائيلية لم تنفذ التعليمات حتى الآن.

وذكرت القناة العبرية، أن وزير الامن الداخلي الإسرائيلي، "جلعاد أردان"، أمر كذلك الشرطة، بفرض تعليمات رئيس الوزراء بدون تهاون مع المتظاهرين، والقيام باعتقال من يعارض أو يقاوم قوات الشرطة بالمكان.

وبينت أن التقديرات تشير الى أنه من الصعب في هذه المرحلة، تنفيذ هذه التعليمات، واخلاء المكان، واخراج المصلين منه بالقوة، لانهم فرضوا حقائق بالمكان.

من جهتها زعمت القناة 13 العبرية، أن هناك مفاوضات تجري بين إسرائيل والأردن، لإخلاء بوابة الرحمة بالمسجد الأقصى، وأن الشرطة الإسرائيلية تنتظر نتائج المفاوضات، للبدء بتطبيق التعليمات واخلاء المكان.