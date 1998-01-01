الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 19 مواطنا فجر اليوم بالضفة

رام الله/سما/

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة فجر اليوم، طالت 19 مواطنا، بالاضافة إلى الاستيلاء على اموال تقدر بعشرات الآلاف من الشواقل.

وعرف من المعتقلين:

١.حموده شولي _عصيرة الشمالية

٢. فارس شولي _عصيرة الشمالية

٢. فارس شولي _ عصيره الشمالية

٣. بسام شولي _عصيرة الشمالية

٢. فارس شولي _عصير الشمالية

٤. مثنى شولي_عصيره الشمالية

٥. محمد سولمه

٦. الأسير المحرر محمود نايف سلوادي _ تل غرب نابلس

٧. عصام وليد غانم _ صرت غرب نابلس

٨. محمود خالد دمدوم- العيزرية شرق القدس

٩. المحرر محسن أسعد ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

١٠. المحرر راضي صلاح طقاطقة- بيت فجار

١١. الفتى أكرم محمد دعدوع- الخضر جنوب بيت لحم

١٢. الفتى محمد جعفر دعدوع- الخضر

١٣.المحرر سامر صوافطة- طوباس