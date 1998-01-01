الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 19 مواطنا فجر اليوم بالضفة

رام الله/سما/
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة فجر اليوم، طالت 19 مواطنا، بالاضافة إلى الاستيلاء على اموال تقدر بعشرات الآلاف من الشواقل.
وعرف من المعتقلين:
١.حموده شولي _عصيرة الشمالية
٢. فارس شولي _عصيرة الشمالية
٢. فارس شولي _ عصيره الشمالية
٣. بسام شولي _عصيرة الشمالية
٢. فارس شولي _عصير الشمالية
٤. مثنى شولي_عصيره الشمالية
٥. محمد سولمه
٦. الأسير المحرر محمود نايف سلوادي _ تل غرب نابلس
٧. عصام وليد غانم _ صرت غرب نابلس
٨. محمود خالد دمدوم- العيزرية شرق القدس
٩. المحرر محسن أسعد ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم
١٠. المحرر راضي صلاح طقاطقة- بيت فجار
١١. الفتى أكرم محمد دعدوع- الخضر جنوب بيت لحم
١٢. الفتى محمد جعفر دعدوع- الخضر
١٣.المحرر سامر صوافطة- طوباس