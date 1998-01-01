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وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يتقدم باستقالته من منصبه

الإثنين 25 فبراير 2019 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يتقدم باستقالته من منصبه



طهران / وكالات /

أفادت وكالة رويترز للأنباء مساء الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يتقدم باستقالته من منصبه.

ونشر وزير الخارجية الإيراني تدوينة على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أعلن فيها استقالته من منصبه.

وقال في نص التدوينة إنه أعلن عن استقالته لعجزه عن الاستمرار في أداء مهامه.

وأضاف ظريف "أعتذر عن التقاعس والتقصير خلال فترة تولي حقيبة الخارجية".

وكتب ظريف على صفحته: "أعرب عن شكري الجزيل للشعب الإيراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية.. أقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة".

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