فتح تشيد بدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية

غزة / سما/

أشاد فايز ابو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري بحركة فتح ، اليوم الاثنين، بموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية بالقمة العربية الأوروبية لتأكيده على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأنه لا حل دون إعطاء الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد أبو عيطة في بيان له ، أن هذا الموقف ليس بغريب على جمهورية مصر العربية التي قادت نضال الأمة العربية والإسلامية وكانت ولازالت تحمل الهم العربي وكافة الهموم العربية لاسيما القضية الفلسطينية.

وأكد على الدور الرائد لمصر الهام والمحوري في الإقليم والعالم ، معربا عن أمله في أن تقود مصر عملية سياسية ضاغطة على المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة لمواجهة أي صفقات أو حلول تحاول من خلالها إسرائيل تجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأوضح ابو عيطة، ان مصر كانت دائما وأبدا السند الحقيقي للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأعرب عن ثقته في أن القيادة المصرية تقف إلى جانب القيادة الفلسطينية في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عملية تنكر لحقوقه وقرصنة على أمواله والحصار الذي تحاول أن تفرضه إسرائيل على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لابتزار مواقف سياسية تتناغم مع صفقة القرن.

وشدد نائب أمين سر المجلس الثوري بحركة فتح، على صمود الشعب الفلسطيني والرئيس محمود عباس في مواجهة كل المؤامرات والحصار الذي تقوده حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو .