  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اطلاق مبادرة لاستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات بجامعة الاقصى

الإثنين 25 فبراير 2019 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق مبادرة لاستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات بجامعة الاقصى



غزة / سما /

أعلن رئيس جامعة الأقصى  كمال العبد الشرافي، اليوم الاثنين، عن  مبادرة استعداد الجامعة لقبول خمسين طالبٍ في الشتات للدراسة على حساب الجامعة، جاء ذلك خلال حفل مهيب برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي  صبري صيدم لافتتاح مبنى القدس للقاعات الدراسية.

وأكد  الشرافي خلال كلمته على أهمية  التعليم للطلبة الفلسطينيين في الشتات  وهو من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، والتسهيل على هؤلاء الطلبة للالتحاق في الجامعة، مشيراً التزامه وحرصه التام على مصالح الطلبة عموماً، و رفد ودعم صمود أبناء شعبنا، وتكريس واقع يحفز وعيهم وانتمائهم الوطني، واصفاً تلك المبادرة بالمعمقة للهوية الوطنية.

و تطرق  الشرافي على معاناة الطلبة والآسر الفلسطينية في الشتات وما يقاسونه من ظلم وحرمان من أبسط حقوقهم وسياسة الإذلال والتشريد التي أصبحت مفروضة عليهم  وانتهاكات المتواصلة بحقهم وفوق ذلك شتات جديد ينضم إلى شتاتهم الكبير ومستقبل مجهول، متمنياً أن يستمر هذا العطاء ويتواصل في ظل دعم مستمر من قبل الجميع لكي ينال الجميع حقه ونصل إلى مرحلة النصر والتمكين.

#جامعة الاقصى #غزة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحماس قريبا

النونو:لم يكن مخططا أو مقترحا للقاء بين هنية وعباس

لهذا السبب.. 4 دول تعترض على البيان الختامي للقمة العربية الاوروبية

سرايا القدس تهدد : نملك صواريخ دقيقة يصل مداها الى تل ابيب والقدس

كوشنر وغرينبلات في المنطقة لدفع دول الخليج لتمويل "صفقة القرن"

ليبرمان: الحرب القادمة على غزة أمر لا مفر منه وستكون الأخيرة

صور : الآلاف يشاركون بمسيرات تأييد ومبايعة للرئيس عباس في الضفة

الأخبار الرئيسية

11

بالصور.. اصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

كوشنر

كوشنر: نود أن نرى قطاع غزة والضفة الغربية موحدين ويكشف ملامح "صفقة القرن"

الرئيس محمود عباس

العالول: حماس تصطف مع اسرائيل لاستهداف الرئيس ورفضنا عروضا مالية مشروطة

توجه أمريكي إسرائيلي لمنح الرياض موطئ قدم بالقدس المحتلة.. ما علاقة صفقة القرن ؟

خبير إسرائيلي : جبهة غزة لا تتجه للهدوء وحماس كفيلة بأن تشعل النار