اطلاق مبادرة لاستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات بجامعة الاقصى

غزة / سما /

أعلن رئيس جامعة الأقصى كمال العبد الشرافي، اليوم الاثنين، عن مبادرة استعداد الجامعة لقبول خمسين طالبٍ في الشتات للدراسة على حساب الجامعة، جاء ذلك خلال حفل مهيب برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم لافتتاح مبنى القدس للقاعات الدراسية.

وأكد الشرافي خلال كلمته على أهمية التعليم للطلبة الفلسطينيين في الشتات وهو من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، والتسهيل على هؤلاء الطلبة للالتحاق في الجامعة، مشيراً التزامه وحرصه التام على مصالح الطلبة عموماً، و رفد ودعم صمود أبناء شعبنا، وتكريس واقع يحفز وعيهم وانتمائهم الوطني، واصفاً تلك المبادرة بالمعمقة للهوية الوطنية.

و تطرق الشرافي على معاناة الطلبة والآسر الفلسطينية في الشتات وما يقاسونه من ظلم وحرمان من أبسط حقوقهم وسياسة الإذلال والتشريد التي أصبحت مفروضة عليهم وانتهاكات المتواصلة بحقهم وفوق ذلك شتات جديد ينضم إلى شتاتهم الكبير ومستقبل مجهول، متمنياً أن يستمر هذا العطاء ويتواصل في ظل دعم مستمر من قبل الجميع لكي ينال الجميع حقه ونصل إلى مرحلة النصر والتمكين.