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عودة: نعمل على تحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص

الإثنين 25 فبراير 2019 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة: نعمل على تحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص



نابلس / سما /

قالت عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، إن برنامج الإصلاح الشامل الذي تقوده الوزارة في تطوير وتحسين أداء الغرف التجارية الصناعية، يشكل رافعة في تقوية مؤسسات القطاع الخاص وتحسين أدائها بتطوير القطاعات الانتاجية.

جاء ذلك في أعقاب تكريمها من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس برئاسة عمر هاشم  وبحضور محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، ورئيس بلدية نابلس، لإنجازها انتخابات الغرف التجارية الصناعية.

وأضافت عودة،  أن انتخابات الغرف التجارية الصناعية جاءت تتويجاً لتوجيهات الرئيس محمود عباس، وتطبيقاً للنظام والقانون الفلسطيني، وفي سياق استراتيجية وزارة الاقتصاد الوطني بتحسين وتنمية أداء مؤسسات القطاع الخاص، علاوة على أنها أداة مهمة في التطوير والتغيير والمنافسة الإيجابية، التي جسدت الديمقراطية في  انتخابات الغرف.

وأكدت دور الغرف التجارية الصناعية في توسيع الأنشطة الاقتصادية ووضع الخطط التي من شأنها الاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية في مختلف المجالات، لافتة إلى مجموعة من البرامج التي تنفذها الحكومة على تصعيد تعزيز صمود المواطنين، رغم سياسات وإجراءات الاحتلال التي تخنق اقتصادنا.

من جهته، أعرب مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شكره وتقديره للوزيرة على إصرارها لإنجاز وإنجاح انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مثمنا هذه الإرادة الصلبة التي واجهت كافة التحديات، في سبيل إجراء العملية الانتخابية التي تأتي كاستحقاق قانوني وديمقراطي.

#عبير عودة #وزارة الاقتصاد #القطاع الخاص #نابلس

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