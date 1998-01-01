الوزير أبو دياك يبحث مع الشرطة سبل تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحث علي ابو دياك وزير العدل، اليوم الاثنين، مع مساعد مدير عام الشرطة للتخطيط والتطوير ابراهيم أبو عين، سبل تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ضمن برنامج سواسية (2019-2022).

وأكد ابو دياك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين كافة الشركاء المستفيدين من برنامج سواسية 2، من اجل الاستثمار الأمثل لموارد البرنامج وتحقيق أعلى منفعة ممكنة لقطاعي العدالة والأمن، شاكرا الشرطة وعلى رأسها اللواء حازم عطا الله على ما يبذلونه من جهود كبيرة لتجسيد مبادئ العدالة وسيادة القانون.

بدوره، أكد أبو عين على عمق العلاقة بين وزارة العدل والشرطة وعلى الدعم الذي تقدمه الوزارة دعمها للشرطة في كافة المجالات ذات العلاقة، مشيدا بدور وزير العدل في دعم الشرطة على المستوى المهني والقانوني وإصراره على إيجاد قنوات سهلة للتواصل الدائم.

وأضاف: إننا بصدد تنظيم العلاقة على المستوى الفلسطيني لكافة الشركاء المستفيدين من البرنامج، وتم نقاش سبل تنظيم هذه العلاقة مع الوزير بصفته رئيسا لمجلس إدارة برنامج سواسية عن الجانب الفلسطيني.

من جهتها، أضافت وفاء شرقاوي عضو لجنة المشاريع في مكتب المساعد: ان الشركاء من الجانب الفلسطيني الستة عشر الممثلين لقطاع العدالة والشرطة وشركاء مدنيين على استعداد تام للتعاون وتنظيم العمل لإنجاز أنشطة برنامج سواسية حسب ما جاء في وثيقة المشروع الأساس وصولا إلى العدالة وسيادة القانون والمساءلة ووصول النساء إلى العدالة.

و قدمت شرقاوي مجموعة مقترحات للتعامل مع المرحلة المستقبلية للعلاقة بين الشركاء الفلسطينيين والشركاء الممولين والمنفذين للبرنامج .