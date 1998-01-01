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هنية: نجرى اتصالات للضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات على الاسرى

الإثنين 25 فبراير 2019 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: نجرى اتصالات للضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات على الاسرى



غزة / سما /

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، على أنّ هناك اتصال دائم مع القيادة العليا للحركة الاسيرة، لإيقاف الحملة الشرسة التي تقودها مصلحة سجون الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين مؤخراً، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف تلك الاعتداءات.

وأوضح هنية، في بيان صحفي ، أنّ هناك اتصال متواصل مع الهيئة العليا للحركة الاسيرة ومع الأطراف ذات العلاقة، ومتابعة المجريات داخل سجون المحتل، لإيقاف الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة من قوات الاحتلال اتجاه الاسرى العزل، ومساندة أسرانا في حقوقهم العادلة

وأشادت الحركة بتضحيات أسرانا الأبطال التي يخوضونها في وجه جبروت الاحتلال، والسعي إلى منعه من فرض معادلات جديدة قد يفرضها عليهم داخل السجون.

ودعا، كافة مكونات الشعب الفلسطيني إلى الحشد الكبير والتحرك العاجل لمساندة اسرانا داخل السجون، في مواجهة الجرائم المقترفة بحقهم من قبل قوات الاحتلال.

وطالب هنية، المؤسسات الحقوقية والدولية ذات الصلة إلى ممارسة دورها في كشف وفضح جرائم الاحتلال بحق إزاء الاسرى، والعمل على وقفها ومعاقبة الاحتلال على أفعاله الوحشية تجاه الاسرى الفلسطينيين.

ونشير إلى أن الأسرى الفلسطينيون يخوضون معارك الصمود والإرادة مع قوت الاحتلال داخل السجون، ضد الإجراءات والانتهاكات غير الشرعية التي تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية ضدهم، وفرض قوانين عنصرية.

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