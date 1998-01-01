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ضبط ادوية غير قانونية في جنين

الإثنين 25 فبراير 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط ادوية غير قانونية في جنين



جنين / سما /

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، اليوم الاثنين، بالشراكة مع وزارتي الصحة والإقتصاد الوطني اليوم معملا لتعبئة أدوية خاصة بالتنحيف في محافظة جنين بالضفة الغربية.

ووفقا لبيان إدارة العلاقات العامة ، أنه بناء على معلومات لدى مديرية الضابطة الجمركية جنين عن وجود معمل لتعبئة أدوية تنحيف حيث تم التوجه الى المكان بدورية مشتركة من الضابطة والصحة والإقتصاد الوطني.

وأضاف: تم ايضا ضبط كمية كبيرة من الأدوية المعبأة والجاهزة للإستخدام الادمي وعبوات واغلفة لماركات عالمية للتنحيف وكبسولات فارغه بكميات كبيرة ، وجرى اعداد محاضر من قبل جهة الإختصاص في مديرية الصحة ومصادرة الكمية بالكامل تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

#ضبط #ادوية #جنين

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