ضبط ادوية غير قانونية في جنين

جنين / سما /

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، اليوم الاثنين، بالشراكة مع وزارتي الصحة والإقتصاد الوطني اليوم معملا لتعبئة أدوية خاصة بالتنحيف في محافظة جنين بالضفة الغربية.

ووفقا لبيان إدارة العلاقات العامة ، أنه بناء على معلومات لدى مديرية الضابطة الجمركية جنين عن وجود معمل لتعبئة أدوية تنحيف حيث تم التوجه الى المكان بدورية مشتركة من الضابطة والصحة والإقتصاد الوطني.

وأضاف: تم ايضا ضبط كمية كبيرة من الأدوية المعبأة والجاهزة للإستخدام الادمي وعبوات واغلفة لماركات عالمية للتنحيف وكبسولات فارغه بكميات كبيرة ، وجرى اعداد محاضر من قبل جهة الإختصاص في مديرية الصحة ومصادرة الكمية بالكامل تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.