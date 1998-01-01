كوشنر: نود أن نرى قطاع غزة والضفة الغربية موحدين ويكشف مبادئ "صفقة القرن"

واشنطن /سما/

قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الامريكي، اليوم الاثنين، إننا نعمل على مبادرة السلام "صفقة القرن" منذ عامين ونستعد لتقديم هذه الخطة.

وأضاف في تصريحات صحفية: خلال عملنا في العامين المنصرمين أمضينا وقتاً طويلاً في استشارة الجهات المعنية في المنطقة وحصلنا على الكثير من النصائح الجيدة واستمعنا إلى وجهات نظر مختلف الدول

وتابع: نود مشاركة بعض الدول تفاصيل بشأن ما نتطلع لتحقيقه في خطة السلام (صفقة القرن) لاسيما في ما يتعلق بالرؤية الاقتصادية والفرص التي ستتوفر عندما يحل السلام

وأوضح كوشنر في حال تمكنا من تطبيق "صفقة القرن" فإننا نأمل رؤية فرص أكبر تتاح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة كافة.

واستطرد: تمكنا من الحفاظ على سرية الكثير من تفاصيل هذه الخطة وهذا أمر بنّاء