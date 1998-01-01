بريطانيا تقرر حظر حزب الله اللبناني و "اسرائيل" ترحب

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن السلطات البريطانية أعلنت اليوم، حظر منظمة "حزب الله" اللبنانية، وتصنيفها "منظمة إرهابية" بجناحيها السياسي والعسكري.

وقالت قناة "كان" العبرية، نقلا عن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، إن "حزب الله يواصل جهوده لضعضعة الاستقرار في الشرق الأوسط، ولا يمكننا أن نفرق بين الذراع المسلحة والذراع السياسية لهذه المنظمة، وعليه تم اتخاذ القرار بفرض الحظر التام عليها".

ووفقا للقناة العبرية، كانت تقارير إعلامية، ذكرت أمس أن جاويد يعتزم تقديم مشروع قرار إلى البرلمان البريطاني، يقضي بحظر كل أجنحة "حزب الله"، سواء كانت سياسية أو عسكرية، بوصفها تنظيماً "إرهابياً".

ولفت كان العبرية، إلى أنه في حال أقر البرلمان البريطاني هذا القرار، فلن يتمكن عناصر الحزب من رفع راياتهم في الشوارع البريطانية في أية تظاهرات سياسية.

في السياق ذاته، رحب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بقرار السلطات البريطانية حظر "حزب الله".

وأكد في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، على "ضرورة عدم السماح للمنظمات الإرهابية بالتستر وراء أقنعة سياسية"، وفق تعبيره.

ووفقاً لقناة "كان" العبرية، توقعت صحيفة "صنداي تليغراف" البريطانية، أن يتم إدراج "حزب الله" على قائمة الإرهاب خلال الأسبوع الجاري، حيث تحتاج هذه الخطوة إلى موافقة البرلمان البريطاني عليها.