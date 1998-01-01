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تنويه هام من وزارة الاوقاف لمعتمري قطاع غزة

الإثنين 25 فبراير 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام من وزارة الاوقاف لمعتمري قطاع غزة



غزة / سما /

 

دعت الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الأوقاف بغزة، اليوم الاثنين، المواطنين المسجلين للعمرة والمسددين للرسوم عن شهر مارس لعام 2019م، والبالغة 790 دينارًا أردنيًا إلى عدم دفع أية مبالغ إضافية عن الرسوم المقررة من قبل الوزارة.

وأوضحت "الأوقاف" أن الرسوم المقررة تشمل كافة تكاليف العمرة باستثناء "شيك رسوم معبر رفح البري الفلسطيني"، محذّرة شركات الحج والعمرة من تحصيل أية مبالغ مالية إضافية من المواطنين على المبلغ المذكور والمعتمد.

وطالبت المواطنين المسجلين للعمرة خلال شهر مارس ممن دفعوا أيّ أموالًا إضافية لمراجعة دائرة الحج والعمرة بالوزارة.

ويذكر أن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية أعلنت عن انتهاء الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة لغزة بعد توقفها لمدة أربع سنوات، وتم تحديد انطلاق أول رحلة في الرابع من شهر مارس المقبل من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة.

#الاوقاف #المعتمرين في غزة #غزة #معبر رفح #الحج والعمرة

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