"التعاون الإسلامي" تدين إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى

جدة /سما/

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، اعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساتها في مدينة القدس المحتلة، وإبعاد رئيس مجلس أوقاف القدس الشيخ عبد العظيم سلهب ونائبه الشيخ ناجح بكيرات وعدد من أبناء المدينة عن المسجد الأقصى المبارك، والتي تأتي استمراراً لسياسات التهويد التي تستهدف المدينة المحتلة وترهيب أهلها المرابطين.

وحملت المنظمة في بيانها، دولة الاحتلال، المسؤولية عن تبعات استمرار انتهاكاتها للأماكن المقدسة واعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني.

وحذرت من محاولات الاحتلال فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لحمل إسرائيل على وقف اعتداءاتها المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.