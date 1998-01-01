رئيس "القدس المفتوحة" يستقبل وفداً من بلدية السموع

رام الله / سما /

استقبل رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، يوم الاثنين، وفداً من بلدية السموع في مقر رئاسة جامعة القدس المفتوحة بمدينة رام الله.

وضم وفد البلدية أ. هارون أبو كرش عضو مجلس بلدية السموع، وم. وصفي زعارير مدير دائرة الهندسة في البلدية، وأ. محمد خلايلة مدير عام الارتباط في بلدية حلحول.

وبحث اللقاء سبل المضي في تنفيذ مشروع "تمكين بلدية السموع لخدمة المناطق المحيطة بها بما في ذلك المناطق (ج)" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.

ورحب رئيس الجامعة أ. د. عمرو بالوفد الضيف، مشيراً إلى استعداد الجامعة الدائم للتعاون مع مؤسسات المجتمع كافة لتحقيق التنمية المحلية، وتنفيذ المشاريع التنموية الهادفة إلى تمكين أبناء شعبنا فوق أرضهم.

من جهته، تحدث خلايلة عن عمق العلاقة بين بلدية السموح وجامعة القدس المفتوحة التي تعد مفخرة أكاديمية ووطنية، لافتاً إلى الدور التنموي المهم الذي تلعبه الجامعة في شراكتها مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وحضر اللقاء من جامعة القدس المفتوحة أ.د. سمير النجدي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ود.م. عماد الهودلي مساعد رئيس الجامعة لشؤون العلاقات العامة والدولية والإعلام، ود.آلاء الشخشير مساعد رئيس الجامعة لشؤون المتابعة، وم. محمد فحل القائم بأعمال مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع.