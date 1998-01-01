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انطلاق المسير البحري الـ 25 غدًا شمال القطاع

الإثنين 25 فبراير 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق المسير البحري الـ 25 غدًا شمال القطاع



غزة / سما /

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن انطلاق المسير البحري الـ 25 غدًا الثلاثاء تحت عنوان "غزةستنتصر على محاصريها" في مخيم هربيا شمال قطاع غزة.

وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته بميناء غزة، ظهر اليوم، أنها لن تتراجع عن المسيرات البحرية والبرية حتى تحقق أهدافها.

وقال عضو الهيئة أحمد المدلل، إن مسيرات العودة هي من تحدد أدواتها وتصنع وسائلها السلمية، مشيراً إلى أن المسيرات هي حراك ونضال سلمي يخوضه الشعب الفلسطيني امتداداً لمسيرة نضاله ضد جرائم الاحتلال.

وشدد المدلل على ضرورة تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، والدعم باتجاه انجاز المصالحة الوطنية، مؤكدا أن الانقسام يعطي مبررا للاحتلال للتغول على حقوق شعبنا. 

 وكشف أن الهيئة الوطنية ستنظم مليونية غير مسبوقة في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة في الـ 30 من مارس القادم.

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