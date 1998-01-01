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صور : الآلاف يشاركون بمسيرات تأييد ومبايعة للرئيس عباس في مدن الضفة

الإثنين 25 فبراير 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : الآلاف يشاركون بمسيرات تأييد ومبايعة للرئيس عباس في مدن الضفة



رام الله / سما /

 احتشد اليوم الاثنين الآلاف  على ميدان المنارة وسط رام الله ونابلس وقلقيلية واريحا  لمبايعة الرئيس محمود عباس.

ففي رام الله جاب المشاركون بالمسيرة شوارع المدينة قبل أن يتوجهوا إلى مقر المقاطعة وضريح الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، للتأكيد على مبايعة الرئيس محمود عباس.

و في قلقيلية، شارك الالاف من ابناء المحافظة في المسيرة التي انطلقت من وسط المدينة لدعم الرئيس والقياده الفلسطينية.

وشارك في المسيره ممثلون عن كافة القوى الوطنية في المحافظة الذين اكدوا على دعم الشرعية والتي تتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي نابلس، خرج الاف المواطنين ظهر الاثنين على دوار الشهداء وسط المدينة، استجابة لدعوة وجهتها حركة قتح تأييدا للرئيس محمود عباس ولمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.ورفع المشاركون في المهرجان المركزي الاعلام الفلسطينية ورايات حركة فتح وصورا للرئيس محمود عباس وللرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات.


كما هتف المشاركون بشعارات وطنية تأييدا للرئيس ولمنظمة التحرير، منها "يا ابو مازن سير سير احنا معاك للتحرير".. و"لا بديل عن منظمة التحرير لا بديل لا بديل".

وتأتي هذه المسيرة بالتزامن مع مسيرات أخرى في مدن الضفة الغربية، مبايعة للرئيس عباس، وذلك للرد على لدعوات حماس للرئيس عباس بالرحيل.

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