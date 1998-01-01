سلطة المياه وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة

رام الله / سما /

وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع رئيس جامعة بيرزيت عبد اللطيف أبو حجلة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريبي لطلبة اللغة الفرنسية في جامعة بيرزيت، لتوظيف مهاراتهم اللغوية في إطار مهني من أجل تنمية قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين.

وتأتي مذكرة التفاهم للاستفادة من التخصصات المختلفة في الجامعة، والتي يمكن أن تكون رافدا للمؤسسات الحكومية، وإعطاء فرصة للطلبة للاندماج في بيئة العمل اليومية، الأمر الذي يرفع من قدراتهم، وسيؤهلهم بشكل أكبر وخصوصا أن اليوم أصبح من غير الكافي الاكتفاء بالشهادات العلمية للمنافسة وايجاد فرص للعمل.

وبموجب المذكرة توفر سلطة المياه فرصا للتدريب لنخبة من الطلبة، لتعزيز معارفهم اللغوية والإلمام بالمصطلحات التقنية والإدارية والقانونية، والتعرف على كيفية تنظيم الفعاليات من مؤتمرات وورش عمل، وبناء شبكة علاقات مهنية، وتستفيد السلطة من قدرتهم على المخاطبة والكتابة في تطوير التواصل مع الدول والمؤسسات المانحة والشريكة والمتحدثة باللغة الفرنسية.

من جانبه، قال غنيم إن الاهتمام بالشباب والتخطيط الأمثل لدعم تطورهم وفتح الآفاق أمامهم للتعلم والعمل والإبداع يعني التخطيط لمستقبل الأمم ونهضتها، لا سيما أن الشباب يشكلون 30% من مجموع السكان، منوها إلى أن ننظر لهذه النسبة على أنها فرصة قيمه للتنمية لبناء الدولة.

وأكد أن سلطة المياه تعتبر أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والأكاديمي أحد أسس بناء الإنسان الفلسطيني المؤهل للانخراط في مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات والقطاعات، مبينا أن سلطة المياه تعمل على بلورة لجنة الشباب في قطاع المياه لإدماجهم في القطاع وتحدياته، وفي صنع القرار، كما أطلقت مسابقة للإبداع في المياه، لإعطاء فرصة للمبتكرين والمبدعين من الشباب لوضع أفكار وتكنولوجيا حديثة تخدم المستقبل.

وأضاف غنيم: قمنا في سلطة المياه بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع جامعة بيرزيت منها: اتفاقية استخدام الزيوت في معالجة المياه العادمة مع جامعة سردينيا الإيطالية، التي مولت الجامعة بما يقارب 30 الف دولار، وتم عمل نموذج بحثي لا يزال يستخدم، واتفاقية دعم أبحاث وأجهزة بتمويل من المشروع النمساوي، حيث تم دعم جامعة بيرزيت معهد المياه والبيئة بقيمة 180,000 يورو، لتطوير المختبر المستخدم من طلبة الماجستير.

بدوره، رحب أبو حجلة بتوقيع مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار رؤية جامعة بيرزيت في تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين المؤسسات الفلسطينية والجامعة، مثنيا على الدور المهم الذي تقوم به سلطة المياه في دعم قطاع المياه، وتنفيذ الخطط التي تسهم في تنمية قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين.

وأوضح أن الجامعة تسعى من خلال هذه المذكرة إلى تأهيل طلبة اللغة الفرنسية وتطوير قدراتهم المهنية، وإكسابهم الخبرة العلمية المتميّزة، وتطوير معرفتهم بالعمل المؤسساتي، ليكونوا داعمين أساسيين لسياسة التعاون الدولي والتطوير وتنسيق العلاقات مع الجهات الخارجية المتعددة التي تقوم بها سلطه المياه الفلسطينية.