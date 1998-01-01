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"سما" : خبر مشعل حول صفقة القرن والرئيس قديم ونفته حماس في حينه

الإثنين 25 فبراير 2019 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سما" : خبر مشعل حول صفقة القرن والرئيس قديم ونفته حماس في حينه



غزة / سما/

تنوه وكالة"سما" الى ان الخبر الذي تم نشره صباحا نقلا عن موقع هاف بوست العربي قد تم نشره منذ عام تقريبا وانه قد تم نفيه في حينه من قبل حماس وتعتذر "سما" عن الخطأ في اعادة نشره.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت اليوم الاثنين إن "إيهام شعبنا من قيادات فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرّض لضغوط ويخوض معركة لمواجهة صفقة القرن تدليس وكذب لا ينطلي على أحد"، على حد تعبيرها.

واعتبر المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع أن تصريحات فتحاوية "محاولة لتجميل موقفه (الرئيس محمود عباس) المتساوق مع صفقة القرن وفصل قطاع غزة عن الضفة"، مشيرًا إلى أن "خطواته العقابية وإجراءاته الانفصالية ضد القطاع والعداء المتواصل للفصائل يبرهن ويؤكد ذلك".

وشدّد على أن "خروج الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة ظهر أمس الأحد للمطالبة برحيل عباس والتنديد بإجراءاته ضد القطاع المحاصر دليل على فشله على مدار 13 عامًا، ويعكس حجم الأزمات التي أحدثها لشعبنا والانقسام الذي رسخه بين الفصائل وفي المؤسسات الفلسطينية".

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