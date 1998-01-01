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نيمار على وشك البكاء عند الحديث عن ميسي

الإثنين 25 فبراير 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار على وشك البكاء عند الحديث عن ميسي



وكالات / سما /

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية مقطع فيديو لنيمار مهاجم باريس سان جرمان أثناء إجرائه مقابلة مع إحدى القنوات البرازيلية، وقد ظهر وهو يتحدث عن زميله السابق ليونيل ميسي وكانت عينيه تدمعان كأنه يمنع نفسه من البكاء.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 ليبدأ قصة جديدة من مسيرته مع النادي الباريسي، وكان على علاقة قوية بليونيل ميسي الذي وصفه بأنه أفضل لاعب في العالم خلال المقابلة، كما كشف عن تلقيه الدعم من البرغوث عندما انضم إلى البلوجرانا عام 2013.

وتم نشر مقتطفات من مقابلة نيمار الأولى بعد تعرضه للإصابة، وسيتم نشر المقابلة كاملة في 3 من شهر مارس القادم بحسب ما أكدته الصحيفة الكاتالونية.

وعندما تم سؤاله عن شعوره بعد رحيله عن برشلونة وابتعاده عن ميسي، أجاب نيمار بشكل عاطفي وكان على وشك البكاء “إنه صعب، إنه صعب، لأكون صادقاً، الأمر صعب للغاية لأن ميسي كان شخصاً مميزاً جداً بالنسبة لي في برشلونة”.

واكد نيمار أنه تلقى الدعم الكامل من ميسي خلال فترة تواجده في برشلونة، وأردف قائلاً “سأقول القصة للجميع، في الوقت الذي يحتاج فيه اللاعبون الجدد للدعم، جاء الرجل الأفضل في الفريق، والأفضل في العالم ليعطيني الحب”.

وأضاف المهاجم البرازيلي “قال لي ميسي: لا تخف ولا تخجل مني أو من أي أحد آخر، أنا هنا لمساعدتك”.

#نيمار دا سيلفا #ميسي

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