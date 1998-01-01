فتح : الامن بغزة يعتقل العشرات من كوادر الحركة

غزة / سما /

قالت حركة فتح ان اجهزة الامن في غزة اعتقلت خلال اليومين الماضيين العشرات من كوادر الحركة في قطاع غزة.



وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة الدكتور عاطف ابو سيف، مشيرا الى انه تم اعتقال قرابة 100 من ابناء وقيادات الحركة، وتم استدعاؤهم واحتجازهم في مقرات الأمن في غزة على خلفية الهبة الجماهيرية المساندة للرئيس والقيادة.



وأكد أبو سيف ان الحملة طالت المستويات التنظيمية المختلفة في كافة الأقاليم وان بعض المعتقلين تعرضوا للضرب.



وأضاف ابو سيف: "أثارت الهبة الجماهيرية والتفاف المواطنين حول القيادة الرعب في نفوسهم رغم كل ما فعلوه لتأليب الشارع ونشر الحقد والكراهية"، قائلا ان الشعب أثبت مرة بعد أخرى أن وعيه غير قابل للتزييف وانه ينتصر لحقوقه ولقيادته رغم كل المؤامرات.



وطالبت حركة فتح الكل الوطني، خاصة الفصائل بالوقوف امام مسؤوليتهم، كما طالبت منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق فيما تعرض له معتقلة حركة فتح في قطاع غزة.