"الصحة العالمية" تشيد بالمعايير الصحية في فلسطين

رام الله / سما /

أشاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د. أحمد المنظري بالمعايير الصحية في فلسطين، والتطور الحاصل على القطاع الصحي الفلسطيني برغم جميع التحديات والعقبات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة د. جواد عواد مع د. المنظري، يوم الاثنين، في رام الله، بحضور عدد من المسؤولين في منظمة الصحة العالمية إضافة الى وكيل وزارة الصحة د. أسعد الرملاوي وعدد أخر من المدراء العامين في وزارة الصحة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "هناك نجاحات في فلسطين يجب على العالم أن يتعلم منها برغم المعيقات والتحديات التي تواجهها وزارة الصحة الفلسطينية".

وتابع د. المنظري مخاطباً وزير الصحة "نحن في منظمة الصحة العالمية في خدمتكم بقدر المستطاع سواء من النواحي الفنية أو اللوجستية أو المالية، واعتبروني فلسطيني في مكتب منظمة الصحة العالمية".

وأشار المنظري أن دول الإقليم تعاني الكثير من المشاكل الصحية وبرغم ذلك فإن هناك فرص متاحة لإنجاز الكثير من النجاحات، والعمل على تحسين الأوضاع الصحية فيها.

من جانبه، رحب وزير الصحة بالدكتور المنظري والوفد المرافق حيث نقل له تحيات الرئيس محمود عباس، وأمنياته له بالتوفيق والنجاح، مشيراً الى الدعم والاهتمام الكبير م الرئيس ورئيس الوزراء بوزارة الصحة وكوادرها والقطاع الصحي بشكل عام.

وأطلع الوزير عواد المدير الإقليمي على الواقع الصحي في فلسطين، وسعي وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية و الصحية للمواطنين، في ظل ما تعانيه فلسطين من ممارسات ومعيقات واعتداءات من الاحتلال.

وقال وزير الصحة " إننا في فلسطين لانملك الموارد الطبيعية، ولا الثروات المالية، لكننا نملك العقول الفلسطينية المبدعة والمتميزة، فهي ثروتنا الحقيقية".

وأضاف "الكوادر الطبية الفلسطينية أسست بعض الأنظمة الصحية في دول الجوار والدول العربية خلال عشرات السنين الماضية، وعلى الرغم من شح الإمكانيات، لدنيا الأن في وزارة الصحة كوادر طيبة نفاخر بها على مستوى العالم".

من جهة أخرى استعرض وزير الصحة نظام التطعيم في فلسطين، معربا عن استنكار ورفض وزارة الصحة لكل المحاولات الإسرائيلية لضرب هذا النظام من خلال إعاقة وصول التطعيمات والتدخل السافر لإجبار الوزارة على أخذ التطعيمات من مصادر معينة ومن دول معينة وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً

وقال "يحاول الاحتلال ضرب نظام التطعيم الفلسطيني، فهم يريدوننا تابعين لهم، ونحن نقول بأننا سنبقى قادة على صعيد أنظمة التطعيم في منطقة شرق المتوسط".

يذكر أن الدكتور أحمد المنظري، من عمان، عُين مديراً إقليمياً لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته الثالثة والأربعين بعد المائة، وتسلم الدكتور المنظري مهامه في 1 حزيران 2018.

وأسهم الدكتور المنظري إسهاماً كبيراً وإيجابياً في تطوير وتحديث النظام الصحي في عُمان، والذي شهد في السنوات الأخيرة نقلات نوعية في العديد من المجالات الصحيّة.