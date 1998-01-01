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جلسة حوار للقادة العرب والأوروبيين في اليوم الثاني للقمة العربية الأوروبية

الإثنين 25 فبراير 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة حوار للقادة العرب والأوروبيين في اليوم الثاني للقمة العربية الأوروبية



القاهرة / وكالات /

عقد القادة المشاركون في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي انطلقت أمس الأحد في شرم الشيخ، جلسة حوار تفاعلي مغلقة اليوم، لبحث سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية بحضور الرئيس محمود عباس.

وناقشت الجلسة العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقات العربية الأوروبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن التباحث حول مستجدات أهم القضايا الراهنة في المنطقة العربية مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وأيضًا تطورات القضية الفلسطينية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين وتغير المناخ.

ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق اليوم جلسة عامة ثانية تبحث عزيز الشراكة العربية الأوروبية، وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية يعقبها جلسة ختامية معلنة ومؤتمر صحفي عالمي.

وكانت القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" قد انطلقت مساء أمس الأحد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أعقبها جلسة عامة أولى مغلقة تم خلالها مناقشة كافة القضايا والموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين العربي والأوروبي.

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