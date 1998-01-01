بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الثلاثاء"

غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة الاثنين،عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، انّ الحافلات المراد سفرها، هي الأولى والثانية والثالثة من كشف (2/25).

وطالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما، طالبت بالتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وناشدت، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

كشف الأسماء.. من هنا