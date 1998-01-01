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ثعبان يقطع آلاف الكيلومترات من أستراليا إلى اسكتلندا داخل حذاء

الإثنين 25 فبراير 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثعبان يقطع آلاف الكيلومترات من أستراليا إلى اسكتلندا داخل حذاء



وكالات / سما /

قطع ثعبان آلاف الكيلومترات عبر ثلاث قارات مسافرا من أستراليا إلى اسكتلندا داخل أمتعة سائحة، حسبما أفادت تقارير إعلامية أسترالية اليوم الاثنين.

وتم العثور على الثعبان المرقط غير السام في حذاء مويرا بوكسال يوم الجمعة الماضي بعد عودتها من عطلة صيفية في أستراليا ،وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية.

وقال باول آيرلي ،زوج ابنة بوكسال والذي يعيش مع أسرته في مدينة ماكاي بولاية كوينزلاند، لهيئة الإذاعة الأسترالية إن العثور على الثعبان كان مفاجأة شديدة.

وأضاف بالقول :"لم تكن أبدا تتوقع أن تعثر على ثعبان خلال إفراغ محتويات إحدى حقائبها عند العودة إلى اسكتلندا".

وأشار إلى أن الثعبان كان مختبئا في حذاء بوكسال ،والذي كان داخل الحقيبة.

وقال آيرلي لهيئة الإذاعة الأسترالية :"بطريقة أو بأخرى ، انتقل (الثعبان) من ماكاي (في أستراليا) إلى جلاسجو (في اسكتلندا) بدون أن يكتشفه أحد ... الثعبان غريب على اسكتلندا كغرابة الثلج على كوينزلاند".

وأظهرت صور نشرها الإعلام المحليأن الثعبان قام بتغيير جلده خلال رحلته داخل الحذاء.

وقال آيرلي :"لا أعلم على وجه الدقة متى قام بتغيير جلده ، ولكن ينبغي أن يكون ذلك قد تم خلال الرحلة الجوية ، وهو أمر غريب".

وتم وضع الثعبان قيد الحجر الصحي في اسكتلندا.

#ثعبان

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